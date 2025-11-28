«Команда у нас подвержена эмоциям». Главный тренер «Лады» — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4).

«Начну немножко раньше: после игры с ХК «Сочи» вынуждены были провести замены, ребята у нас заболели. И, к сожалению, с этими заменами ни в одну не попали. Проиграли первый период, начало матча, причём у нас, грубо говоря, вывалилось одно звено.

К сожалению, команда у нас подвержена эмоциям, чего не должно быть. Вот эти забитые шайбы придают правильный эмоциональный импульс и начинаются какие-то правильные действия, более агрессивная работа для взятия ворот. Но сегодня соперник нам мало что позволял в первых двух периодах, в том числе и в большинстве мало что получалось. Что касается третьего периода, то тут совокупность факторов: и характер, и соперник пытался играть по счёту, думая о положительном результате. Думаю, это тоже нам на руку сыграло, но вот, не сумели немножко дожать. Если бы из нашей первой игры с ЦСКА забрать начало, а из этой — концовку, то, наверное, мы бы выиграли. По сумме двух игр, скажем так», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.