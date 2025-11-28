Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 28 ноября 2025 года

Сегодня, 28 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Трактор» – ХК «Сочи»;

19:00. «Нефтехимик» – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Торпедо» – «Динамо» Мн;

19:30. «Ак Барс» – СКА;

19:30. «Северсталь» – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.