Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Ладья»;
14:30. «Сибирские Снайперы» – «Толпар»;
16:30. МХК «Молот» – «Чайка»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Реактор»;
19:00. «Крылья Советов» – «Красная Машина-Юниор»;
19:00. «АКМ Новомосковск» – МХК «Динамо-Карелия»;
19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Динамо» М;
19:00. МХК «Атлант» – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 встреч.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android