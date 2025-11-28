Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года

Сегодня, 28 ноября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Ладья»;

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Толпар»;

16:30. МХК «Молот» – «Чайка»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Реактор»;

19:00. «Крылья Советов» – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Динамо» М;

19:00. МХК «Атлант» – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 встреч.