Расписание матчей ВХЛ на 28 ноября 2025 года

Сегодня, 28 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Барс»;

15:00. «Динамо-Алтай» – ЦСК ВВС;

18:30. «Нефтяник» – ХК «Тамбов»;

19:00. «Динамо» СПб – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 44 очками после 27 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 матчах). Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.