Сегодня, 28 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 28 ноября 2025 года (время московское):
15:00. «Металлург» Нк – «Барс»;
15:00. «Динамо-Алтай» – ЦСК ВВС;
18:30. «Нефтяник» – ХК «Тамбов»;
19:00. «Динамо» СПб – ХК «Норильск».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 44 очками после 27 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 матчах). Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.