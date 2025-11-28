Скидки
Терещенко: в НХЛ играют много россиян, значит, всё идёт в нужном направлении

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что число российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге отражает уровень хоккея в стране.

«НХЛ – ведущая мировая лига, в которой играет множество россиян. Нахождение наших хоккеистов в НХЛ отвечает на все вопросы об уровне российского хоккея. За океаном играют много россиян, значит, всё идёт в нужном направлении», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Среди россиян лучшим бомбардиром в текущем сезоне НХЛ является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» с 28 очками после 24 матчей.

Ранее Алексей Терещенко высказался об игре нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в этом сезоне.

