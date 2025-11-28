«Трактор» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и ХК «Сочи». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Это второй и заключительный матч между командами в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграл 31 матч, в которых набрал 33 очка, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 встреч располагается на последней, 11-й строчке Запада.