«Команда, не скажу, что предсказуемая, но считываемая». Светлов — об «Авангарде»

Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов ответил на вопрос, есть ли проблемы у «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Есть ли проблемы у «Авангарда»?
— Уже сказал, что эта команда, не скажу, что предсказуемая, но считываемая. Много мастеров в первых двух пятёрках, получающих львиную долю игрового времени.

Недостатки «Авангарда» — продолжение его достоинств. Не всегда мастеров в таком потогонном режиме хватает на весь матч, в концовках Омск иногда подсаживается, что показал не только предыдущий матч в Нижнекамске. Возможно, виной тому короткая предсезонка. Посмотрим, хватит ли «Авангард» на весь сезон и прежде всего на плей-офф. Это одна из интриг на Востоке, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

