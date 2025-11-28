Скидки
Хоккей

Крутохвостов о Беке: «Сибири» был необходим такой лидер. Люзенков убедил, что сработаются

Крутохвостов о Беке: «Сибири» был необходим такой лидер. Люзенков убедил, что сработаются
Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал подписание контракта с форвардом Тейлором Беком. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

— Доводилось слышать, что весной не только Бек, но и клуб не горели желанием продолжать сотрудничество.
— Это правда. Вспоминая его поведение, особенно когда Тейлор самовольно ушел в раздевалку, а также требование повышенного внимания к себе, менеджмент и главный тренер не видели его в «Сибири».

— Что поменялось?
— Долго мы обсуждали это с Люзенковым. Скажу сразу, это наша с ним кандидатура. Команде был необходим такой лидер. За время нахождения в «Сибири» он показал, что является таковым. Тейлор не любит проигрывать. Да, он своенравный, как и любая звезда. Люзенков в прошлом году плотно работал с ним, знает характер Бека, они вместе сделали лучшее большинство лиги. Ярослав Игоревич убедил, что они с Тейлором сработаются. Я поддержал. Пусть даже Бек будет пропускать смены «5 на 5», но зато окажется эффективен в большинстве, — цитирует Крутохвостова Sport24.

