Хоккей

«Он держится, но ему тяжело». Билялетдинов — о травмированном внуке Романове

«Он держится, но ему тяжело». Билялетдинов — о травмированном внуке Романове
Тренер Зинэтула Билялетдинов рассказал о состоянии своего внука, защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова после тяжёлой травмы, полученной в игре с «Даллас Старз». Игрок обороны после столкновения с Микко Рантаненом не смог самостоятельно покинуть лёд, позже он перенёс операцию на плече и пропустит от пяти до шести месяцев.

— Мы очень расстроились из‑за травмы вашего внука. Мне сразу не понравился тот эпизод, когда Рантанен толкнул его на борт. Какой была ваша реакция?
— Откровенно говоря, когда я это увидел, то просто был в таком состоянии… Это ещё хорошо, что случилось так. Могло быть хуже! Конечно, это неправильный толчок в спину. Хорошо, что Саша сумел как‑то убрать голову, сгруппироваться. Но ситуация была нехорошая.

Саше сделали операцию на плече. Говорят, лечение этой травмы займёт четыре‑шесть месяцев. Посмотрим, как будет. Тут важно не форсировать, чтобы всё зажило. На сегодняшний день сложно назвать точные сроки его возвращения. Сама операция длилась недолго, но восстановление будет непростым.

— Александр сильно расстроен?
— Он держится, но ему тяжело. Выбыл на долгий срок, а ведь парень любит и хочет играть. И вот такое серьёзное повреждение, — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

