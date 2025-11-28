Скидки
Кравец назвал причины поражения «Барыса» от «Салавата Юлаева» в Уфе

Кравец назвал причины поражения «Барыса» от «Салавата Юлаева» в Уфе
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5)     0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5)     1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4)     1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4)     2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4)     3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)     4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5)     4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5)     5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5)     6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5)     7:4 Броссо – 58:11 (en)    

«Весёлая игра получилась, особенно с нашей стороны. Хороший первый период и начало второго. К сожалению, затем получили не очень хорошие, неоправданные удаления. Когда «Салават» сравнял счёт — это были два основных удаления, которые привели к такому результату. В третьем периоде, даже вернувшись в игру, мы проиграли в позиционной обороне. Нужно правильно играть и, конечно же, самим забивать моменты. Основная причина — нельзя так удаляться и оставлять команду втроём, давать сопернику оживать.

Насколько остался доволен перестановками в составе? В нападении мы достаточно хорошо сыграли. Главная проблема — удаления и игра в обороне», — цитирует Кравца сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» отыгрался с 1:3 и победил дома «Барыс», забросив семь шайб
