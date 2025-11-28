Кравец назвал причины поражения «Барыса» от «Салавата Юлаева» в Уфе

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе (4:7).

«Весёлая игра получилась, особенно с нашей стороны. Хороший первый период и начало второго. К сожалению, затем получили не очень хорошие, неоправданные удаления. Когда «Салават» сравнял счёт — это были два основных удаления, которые привели к такому результату. В третьем периоде, даже вернувшись в игру, мы проиграли в позиционной обороне. Нужно правильно играть и, конечно же, самим забивать моменты. Основная причина — нельзя так удаляться и оставлять команду втроём, давать сопернику оживать.

Насколько остался доволен перестановками в составе? В нападении мы достаточно хорошо сыграли. Главная проблема — удаления и игра в обороне», — цитирует Кравца сайт КХЛ.