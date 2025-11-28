Кравец назвал причины поражения «Барыса» от «Салавата Юлаева» в Уфе

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе (4:7).
«Весёлая игра получилась, особенно с нашей стороны. Хороший первый период и начало второго. К сожалению, затем получили не очень хорошие, неоправданные удаления. Когда «Салават» сравнял счёт — это были два основных удаления, которые привели к такому результату. В третьем периоде, даже вернувшись в игру, мы проиграли в позиционной обороне. Нужно правильно играть и, конечно же, самим забивать моменты. Основная причина — нельзя так удаляться и оставлять команду втроём, давать сопернику оживать.
Насколько остался доволен перестановками в составе? В нападении мы достаточно хорошо сыграли. Главная проблема — удаления и игра в обороне», — цитирует Кравца сайт КХЛ.
- 28 ноября 2025
-
11:11
-
10:51
-
10:33
-
10:11
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:32
-
08:30
-
08:12
-
04:56
-
04:25
-
04:07
- 27 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:07