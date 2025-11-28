Скидки
Хоккей

«Начались вещи, связанные с «калинкой-малинкой». Плющев — о работе Ларионова в СКА

«Начались вещи, связанные с «калинкой-малинкой». Плющев — о работе Ларионова в СКА
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о стиле работы наставника СКА Игоря Ларионова.

— Создаётся впечатление, что наставник СКА Ларионов по-прежнему больше ориентируется на североамериканский стиль, который не очень понятен даже его игрокам. И не очень понимает, где оказался.
— Нет, он понимает, но у нас есть поговорка: со своим уставом в чужой монастырь не лезут. А он пытался североамериканский менталитет внедрять в нижегородское «Торпедо» три с лишним года. Ничего не получилось. Сейчас пришёл в Питер со своей хоккейной культурой, где требовалась хорошая технико-тактическая работа с игроками. И опять начались вещи, связанные с «калинкой-малинкой», это реклама — мазь для суставов.

— Хороший бизнесмен.
— Но у нас подобное не очень хорошо воспринимается. За океаном, наверное, нормально. Хотя не думаю, чтобы там главные тренеры рекламировали пылесосы или что-нибудь подобное.

— Припомнить действительно сложно.
— Ларионов сейчас пытается внедрить то, что принял там. А это совершенно ни к чему. Должна, повторяю, присутствовать технико-тактическая работа, но она не стоит в СКА на первом месте. Необходимо пахать, работать с ребятами. Как это — девять легионеров в СКА? Хотя, может, там на футбол смотрят, на «Зенит»? — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

