Ничушкин готовится сыграть с «Монреалем», форвард пропустил две недели из-за травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернулся к тренировкам после травмы нижней части тела, сообщил журналист Джесси Монтано на своей странице в социальной сети Х.

30-летний россиянин не поедет с командой на ближайший выездной матч с «Миннесотой Уайлд», но может принять участие в следующей домашней игре с «Монреаль Канадиенс» 29 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль

Ничушкин не играл с середины ноября. Отметим, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги он набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах при показателе полезности «-2».

«Колорадо» с 39 очками после 23 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.