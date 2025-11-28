Ничушкин готовится сыграть с «Монреалем», форвард пропустил две недели из-за травмы
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернулся к тренировкам после травмы нижней части тела, сообщил журналист Джесси Монтано на своей странице в социальной сети Х.
30-летний россиянин не поедет с командой на ближайший выездной матч с «Миннесотой Уайлд», но может принять участие в следующей домашней игре с «Монреаль Канадиенс» 29 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ничушкин не играл с середины ноября. Отметим, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги он набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах при показателе полезности «-2».
«Колорадо» с 39 очками после 23 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.
