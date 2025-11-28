Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкин готовится сыграть с «Монреалем», форвард пропустил две недели из-за травмы

Ничушкин готовится сыграть с «Монреалем», форвард пропустил две недели из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернулся к тренировкам после травмы нижней части тела, сообщил журналист Джесси Монтано на своей странице в социальной сети Х.

30-летний россиянин не поедет с командой на ближайший выездной матч с «Миннесотой Уайлд», но может принять участие в следующей домашней игре с «Монреаль Канадиенс» 29 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ничушкин не играл с середины ноября. Отметим, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги он набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах при показателе полезности «-2».

«Колорадо» с 39 очками после 23 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Это другой уровень». Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в НХЛ после КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android