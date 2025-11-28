Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Спартака» Королёв: устали проигрывать и плестись на шестом месте

Защитник «Спартака» Королёв: устали проигрывать и плестись на шестом месте
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв после победы над «Автомобилистом» (3:1) оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Буше, Голышев) – 17:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ружичка, Коростелёв) – 18:22 (5x5)     2:1 Ружичка (Пивчулин, Мальцев) – 21:48 (5x4)     3:1 Ружичка (Рубцов) – 57:06 (5x5)    

— «Автомобилист» — непростой соперник, довольно сильная команда. С помощью командной работы мы смогли выиграть два матча подряд, надеемся, дальше будет лучше.

— В этом сезоне у «Спартака» не получается показывать стабильные результаты, с чем это связано?
— Нужно просто действовать командой. Уже устали проигрывать и плестись на шестом месте. Мы хотим быть выше и выигрывать каждый матч.

— Многие даже записали «Спартак» в список команд, которые будут бороться за плей‑офф.
— Таких вопросов даже не было — о том, что мы не попадём в плей‑офф. Надеюсь, команда наберёт ход и будут только одни победы, — цитирует Королёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Жамнов — после победы над «Автомобилистом»: наверное, для нас плей-офф уже начался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android