Защитник «Спартака» Королёв: устали проигрывать и плестись на шестом месте

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв после победы над «Автомобилистом» (3:1) оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

— «Автомобилист» — непростой соперник, довольно сильная команда. С помощью командной работы мы смогли выиграть два матча подряд, надеемся, дальше будет лучше.

— В этом сезоне у «Спартака» не получается показывать стабильные результаты, с чем это связано?

— Нужно просто действовать командой. Уже устали проигрывать и плестись на шестом месте. Мы хотим быть выше и выигрывать каждый матч.

— Многие даже записали «Спартак» в список команд, которые будут бороться за плей‑офф.

— Таких вопросов даже не было — о том, что мы не попадём в плей‑офф. Надеюсь, команда наберёт ход и будут только одни победы, — цитирует Королёва «Матч ТВ».