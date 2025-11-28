Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпийские чемпионы Ковальчук и Каменский попали в базу данных «Миротворца»*

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса. Также в базу сайта попал бывший главный тренер «Сибири» олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

Напомним, ранее в базу сайта попали экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков, бывший форвард сборной России по баскетболу Сергей Моня, бронзовый призёр Олимпиады Надежда Петрова, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, экс-хоккеист Сергей Коньков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.

Украинский ресурс содержит собранную нелегальным путём базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

*Сайт запрещён на территории Российской Федерации и признан экстремистским.