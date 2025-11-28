«Каждому в своё время пришлось делать шаг — из лидера в массовку». Светлов — о Кузнецове

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал ход сезона для нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова.

«Вчера [с «Авангардом»] Евгений сыграл чуть более 10 минут. Это время игрока третьего-четвёртого звена. Кузнецов всегда играл по 20 минут – и ему сложно принять двукратное сокращение.

Причём это касается не только функциональной формы игрока, но и ментальной. Всю свою карьеру ты был в числе лидеров, звездой, а тут приходится перестраиваться на роль игрока эпизода, скажем так, подхватывающего рояль.

Каждому из нас в своё время пришлось делать этот шаг – из лидера команды в массовку. Психологически это очень непросто – переоценить себя, перестроить свои амбиции. Плюс, как ни странно, играть 20 минут легче, чем 10 – всё время в игровом режиме, не теряешь ритм. Но я всё-таки надеюсь, что Кузнецов ещё сможет прибавить и завоевать доверие тренера. Яркий, интересный форвард нашего, ещё советского, стиля», — цитирует Светлова Russia-Hockey.