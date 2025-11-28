ЦСКА внёс нападающего Дмитрия Бучельникова в список травмированных

Российский нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников внесён в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Бучельников является лучшим российским бомбардиром команды в текущем сезоне, набрав 20 (10+10) очков, и уступает по количеству результативных действий только легионеру Даниэлю Спронгу 31 (12+19).

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 22-летний Бучельников сыграл 160 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 66 результативных передач с показателем полезности «-11».

ЦСКА с 31 очком после 31 встречи занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.