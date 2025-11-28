«Конечно, это необычно». Форвард московского «Динамо» Уил — о большинстве без Гусева

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал игру команды в большинстве без форварда Никиты Гусева.

«Конечно, это необычно. Никита — важнейший игрок нашего большинства за последние три года. Но другие ребята растут, развиваются. В его отсутствие это шанс для них проявить себя, показать, получить опыт. С «Амуром» наше большинство без Гусева сработало.

Конечно, мы не можем постоянно рассчитывать на игру в большинстве. Нам надо улучшать нашу игру в равных составах. Если мы будем хороши в этом компоненте, то мы будем лучшей командой в КХЛ. Игра «5 на 5», хорошее большинство и минимум удалений сделают нас лучшими», — заявил Уил.

Напомним, Гусев пропустил последние две встречи московского клуба.