Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Конечно, это необычно». Форвард московского «Динамо» Уил — о большинстве без Гусева

«Конечно, это необычно». Форвард московского «Динамо» Уил — о большинстве без Гусева
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал игру команды в большинстве без форварда Никиты Гусева.

«Конечно, это необычно. Никита — важнейший игрок нашего большинства за последние три года. Но другие ребята растут, развиваются. В его отсутствие это шанс для них проявить себя, показать, получить опыт. С «Амуром» наше большинство без Гусева сработало.

Конечно, мы не можем постоянно рассчитывать на игру в большинстве. Нам надо улучшать нашу игру в равных составах. Если мы будем хороши в этом компоненте, то мы будем лучшей командой в КХЛ. Игра «5 на 5», хорошее большинство и минимум удалений сделают нас лучшими», — заявил Уил.

Напомним, Гусев пропустил последние две встречи московского клуба.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» объяснил отсутствие Гусева в составе и ответил, когда он вернётся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android