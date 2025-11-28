Скидки
«Я никогда раньше не видел такого хоккея». Камалов — о работе Козырева в «Северстали»

«Я никогда раньше не видел такого хоккея». Камалов — о работе Козырева в «Северстали»
Защитник «Северстали» Никита Камалов оценил стиль игры, который ставит команде главный тренер Андрей Козырев.

«Андрей Леонидович ставит красивый, комбинационный и быстрый хоккей, который сильно выделяется на фоне остальных команд. Когда ты смотришь на эту игры со стороны или выходишь на лёд против «Северстали» — это одно. Как только ты попадаешь в команду и начинаешь играть по этой системе, то у тебя весь мир переворачивается. Я никогда раньше не видел такого хоккея. Очень круто, что я открыл для себя новые горизонты, начав играть под руководством Козырева», — приводит слова Камалова Metaratings.

