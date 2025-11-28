Скидки
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише рассматривает возможность ухода из клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише заявил канадскому изданию TVA Gatineau, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба.

Отмечается, что Рише обдумывает варианты своего будущего в клубе и примет решение до начала новогодних праздников. Также он отметил, что ежедневно поддерживает связь с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлён его решением покинуть команду.

«Трактор» с 33 очками после 31 сыгранной встречи занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора» 17 ноября, заявив, что устал и морально, и физически.

