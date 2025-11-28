Плющев — о развитии хоккея в России: если Путин начнёт задавать вопросы, что ему ответят?

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал систему развития хоккея в России.

— В академиях, это и Москвы касается, где есть великолепная инфраструктура у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», зачастую работают люди, которые имеют к хоккею не самое близкое отношение. Раньше у нас считалось, что каждая кухарка может управлять государством. Видимо, это перекочевало и в наш вид спорта.

Я вот подумал, если глава государства сейчас соберёт людей, отвечающих в нашей стране за хоккей, и начнёт задавать вопросы, что они станут ему отвечать? Говорить, что по каким-то рейтингам мы впереди планеты всей? Но возникает сразу вопрос: а когда в последний раз мы на чемпионате мира побеждали? 11 лет тому назад! А после этого мировые первенства никто больше не выигрывал?

— Человек, который в последние годы возглавляет сборную, уверен: как только мы вернёмся на международную арену, то сразу обыграем Канаду.

— Когда мы выступали на крупнейших турнирах, то как-то особо канадцев и не обыгрывали. Оптимизм должен на чём-то основываться. У нас сейчас во всех ведущих клубах лидеры — легионеры. Но разве среди них есть вторые Ягры? Нет, это игроки, которые уже были отработаны в НХЛ, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».