Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

43-летний Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом четвёртого британского дивизиона

43-летний Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом четвёртого британского дивизиона
Комментарии

Бывший футбольный вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех возобновил хоккейную карьеру. 43-летний Чех подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», представляющим четвёртый дивизион Великобритании.

В хоккее Чех также выступает на позиции вратаря. Лондонский клуб стал пятым в его хоккейной карьере. Ранее Петр выступал за «Гилфорд Феникс» (четвёртый британский дивизион), «Челмсфорд» (третий), «Оксфорд» (третий) и «Белфаст» (первый, элитный).

Чех — рекордсмен по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) и рекордсмен сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124). Петр завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

Материалы по теме
Бывший вратарь «Челси» Чех развёлся с женой после 22 лет брака
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android