43-летний Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом четвёртого британского дивизиона

Бывший футбольный вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех возобновил хоккейную карьеру. 43-летний Чех подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», представляющим четвёртый дивизион Великобритании.

В хоккее Чех также выступает на позиции вратаря. Лондонский клуб стал пятым в его хоккейной карьере. Ранее Петр выступал за «Гилфорд Феникс» (четвёртый британский дивизион), «Челмсфорд» (третий), «Оксфорд» (третий) и «Белфаст» (первый, элитный).

Чех — рекордсмен по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) и рекордсмен сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124). Петр завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.