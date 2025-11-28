Скидки
«Трактор» представил лимитированные шайбы, приуроченные ко Дню матери

Комментарии

«Трактор» перед домашней встречей с «Сочи» представил лимитированные шайбы, приуроченные ко Дню матери. Отмечается, что после раскатки болельщики имеют шанс заполучить данные шайбы себе.

Напомним, матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Это второй и заключительный матч между командами в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграл 31 матч, в которых набрал 33 очка, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 встреч располагается на последней, 11-й строчке Запада.

