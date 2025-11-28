Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на попадание в базу «Миротворца»*

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на попадание в базу украинского ресурса «Миротворец»*.

«Честно говоря, даже не видел этой новости, от вас только узнал. Я так понимаю, они вообще всех туда добавляют. Гуськова вроде тоже недавно внесли. На меня это никак не влияет, на подобные новости даже не реагирую», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Напомним, кроме Каменского, сегодня, 28 ноября, в базу сайта были включены олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Вячеслав Буцаев.

*Сайт запрещён на территории Российской Федерации и признан экстремистским.