Ткачёв: в «Тракторе» были недопонимания с Гру, настроение тренера менялось волнами

Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв прокомментировал свой уход из «Трактора» и работу с бывшим главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

— Слышал мнение, что Челябинск вы покинули именно из-за персоны Гру. Сейчас можете ответить на этот вопрос?
— У нас были недопонимания, разговоры. Не всегда я и он были довольны ситуацией. Но всё зависело от игры. Я получал хорошее игровое время, даже играя в четвёртом звене. Мне грех жаловаться, ведь часто в концовках выходил шестым. Да, у главного тренера настроение менялось волнами. Я просто подумал, что на тот момент уйти — будет комфортнее для всех, — приводит слова Ткачёва Sport24.

Комментарии
