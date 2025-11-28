«Нужно нагружать его игровым временем». Светлов — о Набокове в «Металлурге»

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился мнением об игре голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

– В первый взрослый сезон он выстрелил, принёс клубу Кубок Гагарина, потом наткнулся на синдром второго сезона, который не могут избежать многие молодые хоккеисты. Сейчас у Набокова третий сезон, идёт конкуренция с другим талантом – Смолиным. Здесь тонкая ситуация для тренера вратарей и всего тренерского штаба. Пока идёт деление времени примерно поровну, хотя, на мой взгляд, уже пора определиться с первым и вторым.

– Почему?

– Ситуация с чётким разделением на первого и второго более привычная для нервной системы подавляющего большинства голкиперов. Постоянная текучка многих голкиперов дополнительно нервирует, хотя, может, у дуэта «Металлурга» другая ситуация, внутри команды виднее.

– На кого имеет смысл сделать ставку?

– Первый сезон показал огромный потенциал Набокова. В такой ситуации, возможно, необходимо именно его нагружать игровым временем. В том числе это можно было делать во втором сезоне, была бы своеобразная инвестиция в его будущее. Иногда даже вопреки сиюминутному результату, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.

В текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего вратаря 18 матчей и 89,8% отражённых бросков при коэффициенте надежности 2,75.