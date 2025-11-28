Скидки
Мэттью Ткачук вернулся к тренировкам на льду. Форвард «Флориды» не играл с августа

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук возобновил тренировки на льду. В клубе заявили, что пока нет точной даты возвращения хоккеиста к матчам.

«Просто рад выйти на лёд с парнями. Не знаю, когда смогу играть, но период восстановления постепенно преодолевается. Всё начинает налаживаться. Мне просто нужно включиться, надеюсь, я продолжу с того места, где остановился, если не лучше»», – приводит слова Ткачука ESPN.

В августе форварду сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. Тогда сообщалось, что «Пантерз» рассчитывают вернуть его в состав к середине декабря.

В прошлом сезоне Ткачук провёл 75 матчей с учетом плей-офф, в которых набрал 80 (30+50) очков.

