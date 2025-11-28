«Питтсбург» отправил российского вратаря Сергея Мурашова в АХЛ

«Питтсбург Пингвинз» вернул российского вратаря Сергея Мурашова в фарм-клуб в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в социальной сети Х. Ранее клуб вывел из списка травмированных голкипера Тристана Джерри.

21-летний россиянин провёл за «Питтсбург» четыре матча, в одном из которых одержал победу, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 1,90. В прошлом сезоне в 16 встречах в АХЛ он отразил 91,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,64 и одним «сухим» матчем.

Мурашов был выбран «Пингвинз» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Сергей находится на контракте новичка, который рассчитан до 30 июня 2027 года.