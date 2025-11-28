Скидки
Олимпийский чемпион — о СКА: нужно время, чтобы слепить всё вместе

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о текущих результатах СКА.

«Сразу ничего не бывает. В клубе новое руководство, новый тренерский штаб. Нужно время, чтобы слепить это всё вместе. Ребята в команде подобраны хорошие, условия отличные. Остаётся лишь правильно всё наладить, чтобы пошли победы», – приводит слова Каменского «Советский спорт».

В межсезонье СКА возглавил Игорь Ларионов. Ранее главным тренером клуба был Роман Ротенберг. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 28 матчей.

