Экс-помощник генменеджера «Флориды» рассказал о несостоявшемся оффершите Кучерову

Бывший ассистент генерального менеджера «Флориды Пантерз» Стив Верье заявил, что клуб мог сделать оффершит российскому нападающему «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову в 2016 году.

«Это была забавная история. Тем летом у Кучерова закончился контракт новичка. Он стал ограниченно свободным агентом, доступным для оффершита. Мы были вполне уверены, что можем насолить нашим соседям, у которых на тот момент были сложности с местом под потолком зарплат. Обстоятельства складывались в нашу пользу.

Мы были готовы предложить $ 7,14 млн в год. Компенсацией стали бы пики в первом, втором и третьем раундах драфта. Мы были склонны считать, если сделаем оффершит, это может заставить «Тампу» повторить его. Тогда мы бы оказались в центре внимания. Готовы были пойти на это, если бы у нас был реальный шанс увести Кучерова. Мы проанализировали ситуацию, это были веселые два месяца. В конце концов мы не были на 100% уверены, что сможем заполучить его», – приводит слова Верье PuckPedia в социальной сети Х.

Перед стартом сезона-2016/2017 Кучеров подписал новый трёхлетний контракт с «Тампой» на общую сумму в размере $ 14,3 млн.

