Хайруллин: хоккеисты стали продуманными в бизнесе, уже не сорят деньгами налево-направо

Нападающий СКА Марат Хайруллин ответил на вопрос, у кого из игроков самое интересное бизнес-мышление и рассказал о бизнес-планах профессиональных хоккеистов.

«Максим Сушинский, пожалуй, самый известный бизнесмен из числа хоккеистов высокого уровня. У него классный автосалон в Приморском районе Санкт-Петербурга. У него, наверное, самый крупный бизнес, который хоккеист ведет сам.

За последние годы игроки стали в целом продвинутыми в вопросе финансов. Гораздо более продуманными, взвешенными, нежели раньше. Уже не сорят деньгами налево-направо. Существует немало обучающих тренингов, в том числе организуемых лигой. Там объясняют, как правильно распоряжаться деньгами, куда вкладывать разумно, а чего лучше избегать. Большинство ребят стремится инвестировать в будущее, во что-то вкладываться. Кто-то квартиры приобретает, кто-то помещения покупает, ещё что-то… У каждого своё», — приводит слова Хайруллина «Спорт день за днём».