Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина на 1000 голов в регулярках НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о шансах российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Всё будет зависеть только от самого Александра и его желания. У Овечкина точно есть амбиции забить 1000 голов. Он играет и старается делать результат для своей команды, но всё-таки у Александра уже возраст. Однако это не мешает ему продолжать устанавливать рекорды и забивать. Он молодец.

Я хочу от себя лично пожелать ему успехов. Всё будет зависеть от Саши и от его партнёров по команде. Будем надеяться, что всё получится», – приводит слова Третьяка «Советский спорт».

На данный момент в активе 40-летнего Овечкина 908 голов в регулярках. Действующий контракт Александра с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.