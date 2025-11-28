Равиль Якубов — о Георгиеве в «Спартаке»: это не Дриджер, другой вратарский уровень

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов прокомментировал переход голкипера Александра Георгиева в «Спартак».

– «Спартак» выбирается из кризиса игровой анархии?

– Нет смысла говорить только о «Спартаке», в той или иной степени проблемы у всех московских клубов. Думаю, красно-белым способен помочь трансфер из НХЛ вратаря Александра Георгиева. Это усиление главной проблемной позиции команды.

– Не все уверены в Георгиеве после историй с Дриджером, Доминге, Мартином и даже Просветовым.

– Здесь можно согласиться со списком и с тем, что вратари, прилетающие к нам из Северной Америки, потеряли былой ореол. Но всё-таки я не сравнивал бы Георгиева с Дриджером и компанией.

– Почему?

– В отличие от названных голкиперов, за плечами Георгиева под 300 матчей в НХЛ, плюс есть опыт выступлений в Европе, в чемпионате Финляндии. Это другой вратарский уровень, который вряд ли потребует долгой адаптации в КХЛ. Учитывая бедность вратарского рынка, «Спартак» делает сильный ход. К тому же Георгиеву 29 лет, а это возраст вратарского расцвета, – приводит слова Якубова Russia-Hockey.