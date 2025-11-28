Дубли Ливо и Кравцова помогли «Трактору» разгромить «Сочи»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 ноября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 6:1.

На второй минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте форвард Виталий Кравцов удвоил преимущество челябинцев. На 23-й минуте Кравцов оформил дубль. На 33-й минуте защитник Логан Дэй забросил четвёртую шайбу в ворота «Сочи».

На 39-й минуте нападающий гостей Уилл Биттен сократил отставание. На 43-й минуте защитник Григорий Дронов забил пятый гол хозяев. На 57-й минуте Ливо оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее «Сочи» сыграет с «Амуром» на выезде.