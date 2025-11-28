Скидки
Трактор – Сочи, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

Дубли Ливо и Кравцова помогли «Трактору» разгромить «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 01:04 (5x5)     2:0 Кравцов (Глотов, Дер-Аргучинцев) – 18:16 (5x4)     3:0 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 21:39 (5x5)     4:0 Дэй (Никонов, Рыков) – 32:04 (5x5)     4:1 Биттен (Сероух, Ли) – 38:36 (5x5)     5:1 Дронов (Дэй, Жарков) – 42:56 (5x5)     6:1 Ливо (Дронов, Григоренко) – 56:42 (5x5)    

На второй минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте форвард Виталий Кравцов удвоил преимущество челябинцев. На 23-й минуте Кравцов оформил дубль. На 33-й минуте защитник Логан Дэй забросил четвёртую шайбу в ворота «Сочи».

На 39-й минуте нападающий гостей Уилл Биттен сократил отставание. На 43-й минуте защитник Григорий Дронов забил пятый гол хозяев. На 57-й минуте Ливо оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее «Сочи» сыграет с «Амуром» на выезде.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
