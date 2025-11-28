Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб
Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин проводит свой 292-й матч подряд за нижнекамский клуб. Форвард принимает участие в игре с «Шанхайскими Драконами», которая проходит в эти минуты. Как сообщает пресс-служба КХЛ, хоккеист побил рекорд лиги Кирилла Семёнова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2-й период
3 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5) 1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4) 1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5) 2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5) 3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4) 3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)
27-летний Митякин выступает за «Нефтехимик» с сезона-2021/2022. В 291-й игре за клуб Евгений отметился 55 заброшенными шайбами и 73 результативными передачами. Ранее форвард в КХЛ также играл за «Автомобилист». Всего на счету нападающего 332 матча в лиге и 129 (55+74) очков.
На данный момент «Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками после 32 матчей.
