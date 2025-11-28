Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин проводит свой 292-й матч подряд за нижнекамский клуб. Форвард принимает участие в игре с «Шанхайскими Драконами», которая проходит в эти минуты. Как сообщает пресс-служба КХЛ, хоккеист побил рекорд лиги Кирилла Семёнова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.

27-летний Митякин выступает за «Нефтехимик» с сезона-2021/2022. В 291-й игре за клуб Евгений отметился 55 заброшенными шайбами и 73 результативными передачами. Ранее форвард в КХЛ также играл за «Автомобилист». Всего на счету нападающего 332 матча в лиге и 129 (55+74) очков.

На данный момент «Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками после 32 матчей.