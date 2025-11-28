Скидки
Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб

Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин проводит свой 292-й матч подряд за нижнекамский клуб. Форвард принимает участие в игре с «Шанхайскими Драконами», которая проходит в эти минуты. Как сообщает пресс-служба КХЛ, хоккеист побил рекорд лиги Кирилла Семёнова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2-й период
3 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)    

27-летний Митякин выступает за «Нефтехимик» с сезона-2021/2022. В 291-й игре за клуб Евгений отметился 55 заброшенными шайбами и 73 результативными передачами. Ранее форвард в КХЛ также играл за «Автомобилист». Всего на счету нападающего 332 матча в лиге и 129 (55+74) очков.

На данный момент «Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками после 32 матчей.

