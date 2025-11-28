Скидки
Гендиректор «Шанхайских Драконов»: Галлан — тренер мирового уровня, интересный

Гендиректор «Шанхайских Драконов»: Галлан — тренер мирового уровня, интересный
Гендиректор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о работе с главным тренером китайского клуба Жераром Галланом.

«Работа с Галланом – это интересный опыт. К счастью, у меня был опыт работы с тренером мирового уровня – Бобом Хартли в «Авангарде». Галлан – другой тренер, у него ряд других принципов. Галлан – тренер мирового уровня, интересный. Если вынести за скобки пару матчей, как с «Трактором» (0:9), мы идём в зоне плей-офф, уже не раз обыграли лидеров. Команда прогрессирует. Мы рассчитываем на большее, игра должна стабилизироваться, поэтому рано подводить итоги. Наша задача – плей-офф, там можно будет что сказать», – приводит слова Белых Odds.ru.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 33 очками после 29 игр.

