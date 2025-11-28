«Трактор» одержал 600-ю победу в КХЛ
«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 6:1 и таким образом одержал 600-ю победу в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 01:04 (5x5) 2:0 Кравцов (Глотов, Дер-Аргучинцев) – 18:16 (5x4) 3:0 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 21:39 (5x5) 4:0 Дэй (Никонов, Рыков) – 32:04 (5x5) 4:1 Биттен (Сероух, Ли) – 38:36 (5x5) 5:1 Дронов (Дэй, Жарков) – 42:56 (5x5) 6:1 Ливо (Дронов, Григоренко) – 56:42 (5x5)
На данный момент команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр. «Сочи» располагается на 11-м месте в Западной конференции с 19 очками в 29 матчах.
В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее южный клуб сыграет с «Амуром» на выезде.
Напомним, ранее челябинский клуб покинул главный тренер Бенуа Гру.
