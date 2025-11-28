И. о. главного тренера «Трактора» Рише оценил победу над «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал победу над «Сочи» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— В первую очередь хотел бы поздравить всех мам с наступающим Днём матери. Особенно хотел бы отметить тех мам игроков, которые смогли сегодня быть на матче. Сегодня у нас был хороший старт, но во втором периоде немного подсели. Есть моменты, которые стоит подкорректировать. Над ними мы будем работать.

— После первого периода на скамейке запасных не было Андрея Светлакова. Что с ним?

— У него небольшое повреждение. Как сказал тренерский штаб медицинской команды — ничего серьёзного. Мы надеемся увидеть его на следующей тренировке.

— В основном все шайбы забивает первое звено — Ливо, Кравцов, Григоренко и защитники, которые играют с ними. Что делать, если во время выездной серии против вас сыграет команда, которая сможет «закрыть» эту пятёрку?

— В целом у нас и другие игроки создают свои моменты и вносят значительный вклад в голы и очки. Вы правильно отметили, что первое звено было успешным и сегодня, и в нескольких матчах до этого. Мы продолжим работать над различными комбинациями, чтобы у нас не было перекоса в сторону одного звена, а все четыре создавали и реализовывали достаточное количество моментов.

— Когда тренерский штаб пополнится Сергеем Зубовым? Он прилетит в Череповец?

— Да, Сергей присоединится к нам уже в Череповце. Он появится на тренерском мостике в матче с «Северсталью». Также хотел бы отметить большой вклад в работу Дмитрия Черных, особенно в прошедших двух матчах. Он проделал невероятную работу, — приводит слова Рише пресс-служба «Трактора».