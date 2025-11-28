Скидки
И. о. главного тренера «Трактора» Рише оценил победу над «Сочи»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал победу над «Сочи» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 01:04 (5x5)     2:0 Кравцов (Глотов, Дер-Аргучинцев) – 18:16 (5x4)     3:0 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 21:39 (5x5)     4:0 Дэй (Никонов, Рыков) – 32:04 (5x5)     4:1 Биттен (Сероух, Ли) – 38:36 (5x5)     5:1 Дронов (Дэй, Жарков) – 42:56 (5x5)     6:1 Ливо (Дронов, Григоренко) – 56:42 (5x5)    

— В первую очередь хотел бы поздравить всех мам с наступающим Днём матери. Особенно хотел бы отметить тех мам игроков, которые смогли сегодня быть на матче. Сегодня у нас был хороший старт, но во втором периоде немного подсели. Есть моменты, которые стоит подкорректировать. Над ними мы будем работать.

— После первого периода на скамейке запасных не было Андрея Светлакова. Что с ним?
— У него небольшое повреждение. Как сказал тренерский штаб медицинской команды — ничего серьёзного. Мы надеемся увидеть его на следующей тренировке.

— В основном все шайбы забивает первое звено — Ливо, Кравцов, Григоренко и защитники, которые играют с ними. Что делать, если во время выездной серии против вас сыграет команда, которая сможет «закрыть» эту пятёрку?
— В целом у нас и другие игроки создают свои моменты и вносят значительный вклад в голы и очки. Вы правильно отметили, что первое звено было успешным и сегодня, и в нескольких матчах до этого. Мы продолжим работать над различными комбинациями, чтобы у нас не было перекоса в сторону одного звена, а все четыре создавали и реализовывали достаточное количество моментов.

— Когда тренерский штаб пополнится Сергеем Зубовым? Он прилетит в Череповец?
— Да, Сергей присоединится к нам уже в Череповце. Он появится на тренерском мостике в матче с «Северсталью». Также хотел бы отметить большой вклад в работу Дмитрия Черных, особенно в прошедших двух матчах. Он проделал невероятную работу, — приводит слова Рише пресс-служба «Трактора».

