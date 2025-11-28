Скидки
И. о. главного тренера «Трактора» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал информацию, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба.

— В канадских средствах массовой информации появилось ваше интервью, где была такая формулировка: до паузы в чемпионате вы будете решать, останетесь вы на своей должности в «Тракторе» или нет. Хотелось бы прояснить для российских СМИ, для нас, насколько правильно были истолкованы ваши слова?
— Как уже отмечал на своей первой пресс-конференции на позиции исполняющего обязанности, полностью сосредоточен на работе в Челябинске. Я являюсь тренером «Трактора». После ухода предыдущего главного тренера в этом отношении ничего не поменялось, — приводит слова Рише пресс-служба «Трактора».

