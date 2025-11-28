«Нефтехимик» одолел «Шанхайских Драконов» в матче с 12 шайбами

Сегодня, 28 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 7:5.
В составе «Нефтехимимка» отличились Григорий Селезнёв (дважды), Андрей Белозёров (дважды), Артём Сериков, Владислав Барулин и Лука Профака. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Кевин Лабанк (трижды) и Остин Вагнер.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 35 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 встреч располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.
