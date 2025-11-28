Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Шанхайские Драконы, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 7:5, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одолел «Шанхайских Драконов» в матче с 12 шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)     4:3 Барулин (Юртайкин, Душак) – 40:55 (5x5)     5:3 Профака (Точилкин, Селезнёв) – 41:15 (5x5)     6:3 Белозёров (Сериков, Юртайкин) – 44:21 (5x3)     6:4 Лабанк (Спунер) – 46:52 (5x4)     6:5 Лабанк (Меркли, Куинни) – 49:57 (5x5)     7:5 Селезнёв (Точилкин, Долганов) – 59:15 (en)    

В составе «Нефтехимимка» отличились Григорий Селезнёв (дважды), Андрей Белозёров (дважды), Артём Сериков, Владислав Барулин и Лука Профака. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Кевин Лабанк (трижды) и Остин Вагнер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 35 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 встреч располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Нефтехимика» Митякин побил рекорд Семёнова по числу матчей подряд за один клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android