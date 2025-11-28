Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Северсталь» всухую победила «Локомотив» и поднялась на первое место на Западе

Сегодня, 28 ноября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:0.

На пятой минуте нападающий Михаил Ильин забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 25-й минуте форвард Илья Рейнгардт удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 32 матча, в которых набрала 44 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 43 очками после 33 встреч располагается на второй строчке Запада.