Главная Хоккей Новости

Северсталь – Локомотив, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» всухую победила «Локомотив» и поднялась на первое место на Западе
Сегодня, 28 ноября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ильин (Аймурзин, Ващенко) – 04:32 (5x5)     2:0 Рейнгардт (Аймурзин) – 24:26 (5x5)    

На пятой минуте нападающий Михаил Ильин забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 25-й минуте форвард Илья Рейнгардт удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 32 матча, в которых набрала 44 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 43 очками после 33 встреч располагается на второй строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
«Северсталь» в огне. Разносит всех в КХЛ при скромном бюджете
