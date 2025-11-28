Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – СКА, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» уверенно обыграл СКА в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Брендан Лайпсик сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 38-й минуте форвард Артём Галимов забросил третью шайбу в ворота армейцев.

На 42-й минуте защитник Илья Карпухин забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Никита Дыняк укрепил преимущество «Ак Барса». Спустя 30 секунд Брендан Лайпсик оформил дубль и отыграл одну шайбу СКА, установив окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
У «Ак Барса» большие проблемы во вратарской линии. Ждать ли усиление из Северной Америки?
У «Ак Барса» большие проблемы во вратарской линии. Ждать ли усиление из Северной Америки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android