«Ак Барс» уверенно обыграл СКА в Казани

Сегодня, 28 ноября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.
На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Брендан Лайпсик сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 38-й минуте форвард Артём Галимов забросил третью шайбу в ворота армейцев.
На 42-й минуте защитник Илья Карпухин забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Никита Дыняк укрепил преимущество «Ак Барса». Спустя 30 секунд Брендан Лайпсик оформил дубль и отыграл одну шайбу СКА, установив окончательный счёт — 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 28 ноября 2025
