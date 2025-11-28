Скидки
Торпедо – Динамо Мн, результат матча 28 ноября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

Гол Шипачёва помог минскому «Динамо» победить «Торпедо»
Сегодня, 28 ноября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Гончарук – 34:59 (4x5)     1:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 37:54 (5x5)     1:2 Шипачёв (Хэмилтон, Липский) – 41:12 (5x5)    

На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Виталий Пинчук сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 32 матча, в которых набрало 41 очко, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 43 очками после 30 встреч располагается на третьей строчке Запада.

