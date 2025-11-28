Скидки
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» объявил о продлении контракта с защитником Майком Мэтисоном

Защитник Майк Мэтисон подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает пресс-служба канадского клуба. Срок соглашения рассчитан на пять лет – до конца сезона-2030/2031. Зарплата составит $ 6 млн в год в среднем.

Действующий контракт игрока с кэпхитом $ 4,875 млн действует до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Мэтисон провёл 22 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+13». Защитник проводит свой четвёртый сезон в составе «Канадиенс». Майк был приобретен у «Питтсбург Пингвинз» 16 июля 2022 года. Хоккеист был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде под общим 23 номером на драфте НХЛ — 2012.

