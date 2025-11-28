Ларионов после поражения от «Ак Барса» рассказал о принципиальности игры с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) высказался о подготовке к предстоящему матчу с «Локомотивом», который состоится 2 декабря в Ярославле.

«Хочу отметить атмосферу на арене. Хороший матч, соперник заслуженно победил. Нам не хватило немного свежести, дисциплины, в этом была разница.

Не хотим забегать вперёд, у нас есть время чтобы вернуться в Питер, отдохнуть, посмотреть видео, аналитику и подготовиться к «Локомотиву». Для нас это будет принципиальный матч, потому что выходим против чемпионов прошлого года, команды из лидирующей группы», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.