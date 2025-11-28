Ларионов после поражения от «Ак Барса» рассказал о принципиальности игры с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) высказался о подготовке к предстоящему матчу с «Локомотивом», который состоится 2 декабря в Ярославле.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хочу отметить атмосферу на арене. Хороший матч, соперник заслуженно победил. Нам не хватило немного свежести, дисциплины, в этом была разница.
Не хотим забегать вперёд, у нас есть время чтобы вернуться в Питер, отдохнуть, посмотреть видео, аналитику и подготовиться к «Локомотиву». Для нас это будет принципиальный матч, потому что выходим против чемпионов прошлого года, команды из лидирующей группы», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:29
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:58
-
17:36
-
17:14
-
16:56
-
16:34
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:09
-
14:47
-
14:31
-
14:10
-
14:00
-
13:44
-
13:26
-
13:08