Ларионов после поражения от «Ак Барса» рассказал о принципиальности игры с «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) высказался о подготовке к предстоящему матчу с «Локомотивом», который состоится 2 декабря в Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочу отметить атмосферу на арене. Хороший матч, соперник заслуженно победил. Нам не хватило немного свежести, дисциплины, в этом была разница.

Не хотим забегать вперёд, у нас есть время чтобы вернуться в Питер, отдохнуть, посмотреть видео, аналитику и подготовиться к «Локомотиву». Для нас это будет принципиальный матч, потому что выходим против чемпионов прошлого года, команды из лидирующей группы», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

