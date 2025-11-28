Жерар Галлан: сегодня семь шайб пропустили, до этого девять. Проблема в защите

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (5:7) и отметил проблемы китайской команды в защите.

— Мы начали хорошо с такой командой, но третий период нас накрыл – пропустили за пять минут целых три гола. Это стало для нас проблемой, хотя во втором периоде уходили вполне удовлетворённые, со счётом 3:3. Здесь без интриг – защита допустила ошибки.

— У вас была установка бросать больше чем в прошлой игре? 50 раз?

— Не скажу, что была установка бросать всё, что летит у ворот соперника, но даже 50 бросков всё равно недостаточно сегодня. Классно, что забили столько, сколько забили. Только это не поможет обороне выиграть матч. Мы пропустили в прошлой игре девять голов, сегодня семь. Это неприемлемо для нас, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.