Жерар Галлан: сегодня семь шайб пропустили, до этого девять. Проблема в защите

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (5:7) и отметил проблемы китайской команды в защите.
— Мы начали хорошо с такой командой, но третий период нас накрыл – пропустили за пять минут целых три гола. Это стало для нас проблемой, хотя во втором периоде уходили вполне удовлетворённые, со счётом 3:3. Здесь без интриг – защита допустила ошибки.
— У вас была установка бросать больше чем в прошлой игре? 50 раз?
— Не скажу, что была установка бросать всё, что летит у ворот соперника, но даже 50 бросков всё равно недостаточно сегодня. Классно, что забили столько, сколько забили. Только это не поможет обороне выиграть матч. Мы пропустили в прошлой игре девять голов, сегодня семь. Это неприемлемо для нас, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
