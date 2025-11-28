Главный тренер «Шанхая» Галлан: я не поздравил Лабанка с хет-триком, команда проиграла

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от «Нефтехимика» (5:7) заявил, что не поздравил нападающего китайского клуба Кевина Лабанка с хет-триком.
— Всё это время по ходу игры переходил перевес в одну или другую сторону, с чем это связано?
— О, мне бы знать, ребята. Мы постоянно продвигались, но соперник «съедал» наши попытки. Было 3:3, и «Нефтехимик» просто взял инициативу в свои руки. Почему сказать не могу, но ошибки прозрачны.
— Лабанка поздравили с хет-триком?
— Я никогда никого не поздравляю, если команда проигрывает, все это знают. Да, он хорошо отыграл, но я разочарован игрой команды, она для меня на первом месте. Сначала результат у команды – потом радуемся за Лабанка, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
