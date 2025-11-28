Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» Галлан: я не поздравил Лабанка с хет-триком, команда проиграла

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения от «Нефтехимика» (5:7) заявил, что не поздравил нападающего китайского клуба Кевина Лабанка с хет-триком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)     4:3 Барулин (Юртайкин, Душак) – 40:55 (5x5)     5:3 Профака (Точилкин, Селезнёв) – 41:15 (5x5)     6:3 Белозёров (Сериков, Юртайкин) – 44:21 (5x3)     6:4 Лабанк (Спунер) – 46:52 (5x4)     6:5 Лабанк (Меркли, Куинни) – 49:57 (5x5)     7:5 Селезнёв (Точилкин, Долганов) – 59:15 (en)    

— Всё это время по ходу игры переходил перевес в одну или другую сторону, с чем это связано?
— О, мне бы знать, ребята. Мы постоянно продвигались, но соперник «съедал» наши попытки. Было 3:3, и «Нефтехимик» просто взял инициативу в свои руки. Почему сказать не могу, но ошибки прозрачны.

— Лабанка поздравили с хет-триком?
— Я никогда никого не поздравляю, если команда проигрывает, все это знают. Да, он хорошо отыграл, но я разочарован игрой команды, она для меня на первом месте. Сначала результат у команды – потом радуемся за Лабанка, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

