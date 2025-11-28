Ларионов высказался о неудачной игре СКА на вбрасываниях. У его сына 27% на точке

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал неудачную игру команды на вбрасываниях в текущем сезоне.

«Проблема была с вбрасываниями, но тут речь не только об игре центральных, вся пятёрка должна работать, нужны подборы.

Повторюсь, нам не хватило свежести, нацеленности на ворота. Тот процент на точке, который мы показали – это печальная история, но это ложится на всех игроков, не бывает так, что только игрок, который стоит на точке, виноват», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, форвард армейцев Игорь Ларионов-младший, являющийся сыном главного тренера, выиграл всего 27% вбрасываний.