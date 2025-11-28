Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов высказался о неудачной игре СКА на вбрасываниях. У его сына 27% на точке

Ларионов высказался о неудачной игре СКА на вбрасываниях. У его сына 27% на точке
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал неудачную игру команды на вбрасываниях в текущем сезоне.

«Проблема была с вбрасываниями, но тут речь не только об игре центральных, вся пятёрка должна работать, нужны подборы.

Повторюсь, нам не хватило свежести, нацеленности на ворота. Тот процент на точке, который мы показали – это печальная история, но это ложится на всех игроков, не бывает так, что только игрок, который стоит на точке, виноват», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, форвард армейцев Игорь Ларионов-младший, являющийся сыном главного тренера, выиграл всего 27% вбрасываний.

Материалы по теме
Ларионов после поражения от «Ак Барса» рассказал о принципиальности игры с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android