Хоккей

Ларионов отказался отвечать на вопрос об игре Карпухина, от которого он отказался летом


Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) не стал отвечать на вопрос об игре защитника казанского клуба Ильи Карпухина, от которого он отказался летом. В этой игре Карпухин отметился голом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

«Илья Карпухин? Не комментирую игроков соперника. Мы говорим о матче команды СКА», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

27-летний Карпухин перешёл в «Ак Барс» из СКА в межсезонье. В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча за казанский клуб, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Ильи 448 матчей и 110 (33+77) очков.

Ларионов высказался о неудачной игре СКА на вбрасываниях. У его сына 27% на точке
