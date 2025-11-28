Ларионов отказался отвечать на вопрос об игре Карпухина, от которого он отказался летом
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) не стал отвечать на вопрос об игре защитника казанского клуба Ильи Карпухина, от которого он отказался летом. В этой игре Карпухин отметился голом.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
«Илья Карпухин? Не комментирую игроков соперника. Мы говорим о матче команды СКА», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
27-летний Карпухин перешёл в «Ак Барс» из СКА в межсезонье. В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча за казанский клуб, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Ильи 448 матчей и 110 (33+77) очков.
