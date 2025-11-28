Ларионов отказался отвечать на вопрос об игре Карпухина, от которого он отказался летом

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Ак Барса» (2:5) не стал отвечать на вопрос об игре защитника казанского клуба Ильи Карпухина, от которого он отказался летом. В этой игре Карпухин отметился голом.

«Илья Карпухин? Не комментирую игроков соперника. Мы говорим о матче команды СКА», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

27-летний Карпухин перешёл в «Ак Барс» из СКА в межсезонье. В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча за казанский клуб, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Ильи 448 матчей и 110 (33+77) очков.