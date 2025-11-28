Игорь Гришин: месяц закончился, слава богу, целых 12 игр. Хорошо, что на этой ноте

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (7:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Сегодня мы смотрели открытый хоккей, играли в «догонялки». То мы вели, то «драконы» догоняют — вот и держишься в напряжении. Болельщикам – удовольствие, тренерским штабам – напряжение. Нам сегодня повезло чуть больше, потому что забили на один гол больше.
— По броскам 39/50, но заблокированных мало. Может, что-то не так?
— Так, может, бросали по тем, кто умеет их обходить, вы не думали? Они бросали мимо блокирующих игроков.
— А что по удалениям? «Шанхай» не навязывал такую игру, чтобы прямо удаляться.
— Да никто не хочет удаляться. Где-то клюшка застряла, просто моменты. Это просто случай, когда противник наезжает на клюшку. В нашем случае три удаления, ну что ж… Дальше мы играли уже в большинстве, так что спрашивайте то же самое у противника. Месяц закончился, слава богу, целых 12 игр. Хорошо, что на этой ноте, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
