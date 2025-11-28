Скидки
Игорь Гришин: месяц закончился, слава богу, целых 12 игр. Хорошо, что на этой ноте

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (7:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)     4:3 Барулин (Юртайкин, Душак) – 40:55 (5x5)     5:3 Профака (Точилкин, Селезнёв) – 41:15 (5x5)     6:3 Белозёров (Сериков, Юртайкин) – 44:21 (5x3)     6:4 Лабанк (Спунер) – 46:52 (5x4)     6:5 Лабанк (Меркли, Куинни) – 49:57 (5x5)     7:5 Селезнёв (Точилкин, Долганов) – 59:15 (en)    

— Сегодня мы смотрели открытый хоккей, играли в «догонялки». То мы вели, то «драконы» догоняют — вот и держишься в напряжении. Болельщикам – удовольствие, тренерским штабам – напряжение. Нам сегодня повезло чуть больше, потому что забили на один гол больше.

— По броскам 39/50, но заблокированных мало. Может, что-то не так?
— Так, может, бросали по тем, кто умеет их обходить, вы не думали? Они бросали мимо блокирующих игроков.

— А что по удалениям? «Шанхай» не навязывал такую игру, чтобы прямо удаляться.
— Да никто не хочет удаляться. Где-то клюшка застряла, просто моменты. Это просто случай, когда противник наезжает на клюшку. В нашем случае три удаления, ну что ж… Дальше мы играли уже в большинстве, так что спрашивайте то же самое у противника. Месяц закончился, слава богу, целых 12 игр. Хорошо, что на этой ноте, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

