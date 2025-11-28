Главный тренер «Нефтехимика»: какие мысли о плей-офф? Главное, мы сегодня забили больше

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Шанхайскими Драконами» (7:5) заявил, что о плей-офф команда будет думать позже.
— А что по воспитательным мерам? Видимо и Юртайкин, и Барулин сегодня заиграли.
— Ну, видимо, заработало (улыбается). Ребята выздоравливают, конкуренция повышается, хочется быть в составе. И вот понимают ребята, если без какого-то игрока в прошлой встрече выиграли, значит, нужно постараться, найти мотивацию. Тех, кого вы назвали, сыграли очень прилично. Влад забил мастерски, а Данил как всегда выехал на передачах.
— А что делать «Нефтехимику» в плей-офф, если он столько шайб пропускает?
— Дайте как-то дожить вообще до плей-oфф. Мы об этом подумаем позже, потому что как «Авангард», так и «драконы» имеют хороших исполнителей, просто превысили оборону. Это как в НХЛ – будь ты лучшим защитником против мастеровитого нападающего, всё равно шанс очень мал. Самое главное, мы забили, что ещё надо? — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
- 28 ноября 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:29
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:16
-
19:00