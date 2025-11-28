Главный тренер «Нефтехимика»: какие мысли о плей-офф? Главное, мы сегодня забили больше

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Шанхайскими Драконами» (7:5) заявил, что о плей-офф команда будет думать позже.

— А что по воспитательным мерам? Видимо и Юртайкин, и Барулин сегодня заиграли.

— Ну, видимо, заработало (улыбается). Ребята выздоравливают, конкуренция повышается, хочется быть в составе. И вот понимают ребята, если без какого-то игрока в прошлой встрече выиграли, значит, нужно постараться, найти мотивацию. Тех, кого вы назвали, сыграли очень прилично. Влад забил мастерски, а Данил как всегда выехал на передачах.

— А что делать «Нефтехимику» в плей-офф, если он столько шайб пропускает?

— Дайте как-то дожить вообще до плей-oфф. Мы об этом подумаем позже, потому что как «Авангард», так и «драконы» имеют хороших исполнителей, просто превысили оборону. Это как в НХЛ – будь ты лучшим защитником против мастеровитого нападающего, всё равно шанс очень мал. Самое главное, мы забили, что ещё надо? — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.