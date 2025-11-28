Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика»: какие мысли о плей-офф? Главное, мы сегодня забили больше

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Шанхайскими Драконами» (7:5) заявил, что о плей-офф команда будет думать позже.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)     4:3 Барулин (Юртайкин, Душак) – 40:55 (5x5)     5:3 Профака (Точилкин, Селезнёв) – 41:15 (5x5)     6:3 Белозёров (Сериков, Юртайкин) – 44:21 (5x3)     6:4 Лабанк (Спунер) – 46:52 (5x4)     6:5 Лабанк (Меркли, Куинни) – 49:57 (5x5)     7:5 Селезнёв (Точилкин, Долганов) – 59:15 (en)    

— А что по воспитательным мерам? Видимо и Юртайкин, и Барулин сегодня заиграли.
— Ну, видимо, заработало (улыбается). Ребята выздоравливают, конкуренция повышается, хочется быть в составе. И вот понимают ребята, если без какого-то игрока в прошлой встрече выиграли, значит, нужно постараться, найти мотивацию. Тех, кого вы назвали, сыграли очень прилично. Влад забил мастерски, а Данил как всегда выехал на передачах.

— А что делать «Нефтехимику» в плей-офф, если он столько шайб пропускает?
— Дайте как-то дожить вообще до плей-oфф. Мы об этом подумаем позже, потому что как «Авангард», так и «драконы» имеют хороших исполнителей, просто превысили оборону. Это как в НХЛ – будь ты лучшим защитником против мастеровитого нападающего, всё равно шанс очень мал. Самое главное, мы забили, что ещё надо? — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

